Совещание 28 декабря провел губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона обратился к членам областного правительства. Подчеркнул главную задачу - обеспечить в выходные и праздничные новогодние дни стабильную работу учреждений здравоохранения, инфраструктуры электро-, тепло-, газоснабжения, дорожного хозяйства.Особое внимание, по словам Игоря Рудени, должно быть уделено противопожарной безопасности.Губернатор также отметил, что соцслужбам нужно провести обход семей, находящихся в непростой жизненной ситуации.