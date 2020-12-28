Как мы уже написали, Александра Харченко не стало накануне - в воскресенье, 27 декабря. Ему было 72 года.Губернатор Игорь Руденя направил соболезнования родным и близким корифея журналистики.Глава региона отметил, что Александр Антонович по праву считается легендой тверской журналистики.- Он десятки раз бывал в горячих точках, с риском для жизни вел репортажи из зон вооруженных конфликтов. Искренний и смелый человек, он стал своим в боевом братстве. Тверские журналисты по праву считали Александра Антоновича наставником и старшим товарищем. Более 20 лет он трудился в нашем регионе. Его публикации в ленте информационного агентства ИТАР-ТАСС и региональной прессе, его книги становились образцом профессиональной работы, вызывали искренний интерес читателей и коллег по цеху. Его заслуги по праву были отмечены государственными наградами. Уход Александра Антоновича из жизни стал невосполнимой утратой для всей Тверской области. Его имя навсегда войдет в летопись российской журналистики, в историю Верхневолжья, - говорится в соболезновании от Игоря Руденя.В 1976 году Александр Харченко окончил факультет журналистики Ленинградского госуниверситета. Начинал в Эстонском телеграфном агентстве (отделение ИТАР-ТАСС) и газете «Вечерний Талин». С 1989 года - заведующий корреспондентским пунктом ТАСС в Эстонии. В 1992 году был переведён в Тверь. Был назначен собкором ИТАР-ТАСС в Тверской и Смоленской областях. На пенсию вышел в 2014 году.Александр Харченко - полный кавалер медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Союза журналистов России, награждён медалью «Участник боевых действий».В 2018 году Александр Харченко удостоен почетной награды «За верность профессии» областного журналистского конкурса «Грани».