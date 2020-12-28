Спасённый из Волги пес Чубака, так его прозвали волонтеры, нашел новый дом.Напомним, тонущую собаку бросился спасать подросток, но сам угодил в полынью. На помощь утопающим подоспел тренер по парусному спорту Ивн Абросов.Пострадавших отогрели. Собаку поместили в ветклинику. Из новостей о судьбе животного узнала супруга министра здоравоохранения Сергея Козлова. Так Чубака, в прошлом Бим, оказался в новом доме, сообщает ТИА.- Чубака очень ласковый парень. Подставляет животик почесаться всем подряд, заглядывает в глаза и даёт лапку, даже если не просят, - рассказывают волонтеры.Компанию в новом доме Чубаке составят когда-то бездомная и попавшая в ДТП собака Гава, кошка Маркиза из Инициативной группы по защите животных и брошенный дачниками кот Вася.