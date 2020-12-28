В Твери следователи завершили расследование уголовного дела по факту совершения коммерческого подкупа. Обвиняемым проходит заместитель генерального директора Общества, осуществлявшего строительный контроль по выполнению работ по капитальному ремонту наружных и подземных сетей теплоснабжения.Вымогая свыше 5 миллионов рублей от подрядчика, выполнявшего указанные работы, за подписание актов приемки выполненных работ по контракту, обвиняемый незаконно получил от последнего часть затребованной суммы денежных средств.По материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, фигурант был задержан непосредственно после получения коммерческого подкупа.В отношении фигуранта утверждено обвинительное заключение, уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.