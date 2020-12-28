В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 28 декабря 2020 года, 237 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21557 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 28 декабря 16945 человек (+97 за последние сутки).Изолированы 4168 граждан (+140), умерли 444 человека (за последние сутки - 0).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 28 декабря выявлено 6939 случаев ковида (+87 - за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1548 (+4),Ржев - 1365 (+9),Вышневолоцкий городской округ - 1289 (+4),Торжок - 1077 (+19),Кимры 986 (+2),Калининский район 856 (+8).За весь период в регионе проведено 440 005 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки –1 089.