В воскресенье 27 декабря ушел из жизни тверской журналист и военный корреспондент Александр Харченко. Ему было 72 года.Александр Харченко личность легендарная не только для тверской журналистики. Он работал и в других регионах. На его счету 50 командировок в зоны боевых действий межнациональных конфликтов, освещение антитеррористических операций в Чечне и Дагестане. Он - автор предисловия к первой в России региональной книге Памяти погибших в Чечне, которая готовилась редакцией \\"КП\\"-Тверь\\" и была выпущена в 1997 году. Это была идея редактора книги Памяти Олега Зинченко. Тогда Александр Харченко был единственным из тверских журналистов, кто бывал на той войне.Полный кавалер медалей ордена \\"За заслуги перед Отечеством\\", удостоен медали \\"За трудовое отличие\\", знака \\"Участник боевых действий\\", имеет ряд ведомственных наград.\\"КП\\"-Тверь\\" выражает соболезнования родным и близким Александра Харченко.О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.