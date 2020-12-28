По факту пожара с двумя погибшими Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. ЧП произошло 27 декабря в деревне Звягино.В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины. Следователи осмотрели место происшествия и тела погибших. Видимых телесных повреждений у погибших, помимо воздействия огня, обнаружено не было. Опрошены родственники.Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы по телам погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.