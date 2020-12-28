ЧП произошло на улице Луговой в Андреаполе Тверской области 27 декабря. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.Неподалеку от места пожара находился работник пожарно-спасательной части №21 Павел Слесарев. Он знал, что в доме проживает пожилой мужчина и бросился его спасать.- Пострадавшего пожарный нашел на полу, вытащил на улицу и передал прибывшим медикам, - уточнили в пресс-службе ведомства.Прибывшие на место спасатели ПСЧ № 21 оперативно потушили пожар. В 16:45 объявлена локализация пожара. В 19:00 возгорани полностью ликвидировали.ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня.