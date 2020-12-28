ЧП произошло 27 декабря. В 18:29 очевидец сообщил о том, что на улице Центральная деревни Звягино в Ржевском районе горит деревянный одноэтажный дом. Когда пожарные потушили огонь, на пепелище обнаружили тела двоих погибших. Причина возгорания предстоит установить.Деревянный дом площадью 60 квадратных метров был рассчитан на двух хозяев. Одну из половин никто не занимал.Всего пожар тушил 31 человек с 12 единицами спецтехники, в том числе 15 сотрудников МЧС с шестью спецмашинами.В 19:18 возгорание локализовали, а в 20:12 ликвидировали открытое горение.Спустя час на месте нашли труп 30-летнего погибшего, а спустя ещё один час – труп 59-летнего.По информации областного МЧС, дом не был оборудован пожарной сигнализацией, реагирующей на задымление.Следователи устанавливают обстоятельства гибели на пожаре местных жителей. Идет доследственная проверка.