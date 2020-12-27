Тверские представители правопорядка проводят акцию «Полицейский Дед Мороз». Главным образом, они поздравляют детей из из семей, находящихся в сложном социальном положении.Вчера, 26 декабря акция прошла в Калининском районе. Там сотрудники отдела по делам несовершеннолетних местного ОМВД навестили несколько ребят и вручили им различные подарки и сладости на Новый год.Вместе с полицейскими в акции участвовали представители соцпроекта для женщин «Время жить» и члены Общественного совета.Сегодня, 27 декабря, сотрудники полиции уже поздравляли детей из нескольких семей в Торжке.