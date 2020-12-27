Завтра, 28 декабря, в 16.00 в Тверском городском музейно-выставочном центре дадут торжественный старт реализации проекта областного отделения «Российский Красный Крест» «Мы вместе сотрем границы». Он победил в конкурсе грантов, который проводило министерство соцзащиты населения региона.Как сообщает областное правительство, проект создан для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они не терялись в обществе своих сверстников.- Наша общая задача – дать возможность таким детям получить профессию, социализироваться, - сказал губернатор Игорь Руденя.Для детей-инвалидов будут проведены адаптированные спортивные мастер-классы, экскурсии в музей фотографии «Искра» в Твери, на хлебозавод «Волжский пекарь» и зооферму. Запланированы и психологические тренинги для родителей этих ребят.Для лучшей адаптации детей с ограниченными возможностями также в проект включена арт-терапия.Речь идет о семейных мастер-классов по рисованию.