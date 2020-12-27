Флешмоб в преддверии Нового года запущен Московским Музеем Победы. Всем желающим (желательно все-таки с вокальными умениями) предлагается спеть и записать на видео отрывок легендарной народной песни \\"Валенки\\".Жители Верхневолжья уже присоединились к флешмобу. Одной из первых в стране ролик прислала наша школьница Дарья Васильева из Торопецкого района.Прием видеороликов будет продолжаться до завтра - 28 декабря. Нужно всего лишь загрузить их на сайте музея, а также выложить с хэштегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Продолжительность ролика – не более 60 секунд.Спеть отрывок из легендарной песни можно в одиночку, с друзьями или всей семьей.С 1 по 10 января будет открыто народное онлайн-голосование. Победители получат призы от Музея Победы – участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции \\"Подвиг Народа\\", а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея.Итоги зрительского голосования будут объявлены 13 января.А если вам интересно, как правильно ухаживать за валенками, и зачем их натирают солью, читайте статью наших коллег.