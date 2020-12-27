Информагентство ТИА сообщило со ссылкой на аккаунт депутата Тверской городской Думы Максима Жиркова о запуске нового фонтана в обустраиваемом парке в микрорайоне Южный Твери.Фонтан запустили ненадолго, чтобы протестировать, заработает ли он.Новый парк создают в микрорайоне Южный на месте пустыря, мимо которого раньше еще ездил трамвай.Там запланировано сделать зону отдыха с фонтаном, тремя спортплощадками, деревянными скамейками и урнами в стиле лофт.Согласно проекту, новый фонтан - пешеходный, 33 метра - в длину, семь метров - в ширину. Это 69 струй воды, бьющих из-под земли ввысь на пару метров. Каждый водяной столб будет управляться индивидуальным электроотсекателем.Максим Жирков снял и выложил видео тестирования фонтана.В комментариях к нему, правда, высказали удивление, что фонтан решили проверить зимой.Но тестирование прошло без сбоев.