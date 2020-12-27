В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 27 декабря 2020 года, 238 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21320 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 27 декабря 16848 человек (+402 за последние сутки).Изолированы 4028 граждан (-164), умерли 444 человека (за последние сутки - 0).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 27 декабря выявлено 6852 случая ковида (+81 - за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1544 (+11),Ржев - 1356 (+11),Вышневолоцкий городской округ - 1285 (+14), Торжок - 1058 (+11), Кимры 984 (+15), Калининский район 848 (+6).За весь период на коронавирус в регионе проведено 438916 лабораторных исследований тестов, в том числе за последние сутки - 2766.