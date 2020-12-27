Волонтеры тверского поискового отряда \\"Сова\\" в своем паблике объявили о пропаже Василия Николаева 2002 года рождения.По информации ВПСО \\"Сова\\", Василий ушел из дома в поселке Химинститута 26 декабря, и с тех пор не объявлялся. Волонтеры пишут, что он нуждается в медицинской помощи.Юноша был одет в светло-коричневую куртку, темные спортштаны с лампасами, черные кроссовки, синюю шапку с рисунком.Его рост - 170 см, телосложение - плотное, волосы - русые.Василий взял с собой планшет. Всех, кто его видел или может сообщить что-то полезное для поисков парня, просят обращаться к инфоргам \\"Совы\\" по телефонам: 8 (915) 721-45-15, 8 (920) 161-35-04 или 112.