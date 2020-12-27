27 декабря в России отмечают День спасателя. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 1995 года. День - 27 декабря - выбран не случайно. Именно 27 декабря в 1990 году был образован Российский корпус спасателей. Сегодня тверских сотрудников и ветеранов подразделений МЧС поздравил губернатор Игорь Руденя.Глава региона отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня создания МЧС России.- За прошедшие годы в нашей стране сформирована современная, высокоэффективная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Российские спасатели признаны одними из лучших в мире, всегда готовы первыми прийти на помощь людям. Каждый день в своей работе вы демонстрируете высокие профессиональные и человеческие качества, отточенную подготовку, мужество и выдержку, - сказано в поздравительном адресе от губернатора.Игорь Руденя пожелал тверским спасателям, чтобы в наступающем году их дежурства проходили в спокойном режиме.Кстати, напомним, что в Твери в конце августа 2019 года открыли памятник \\"Пожарным и спасателям\\". Он был установлен на Пожарной площади в Затверечье. Там располагалась первая профессиональная пожарная часть города.