В Калининском районе обокрали 67-летнего местного жителя. Мужчина сообщил в полицию, что , вор проник на его земельный участок и унес два самовара и электропровода на 14000 рублейСотрудники полиции уже установили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался ранее судимый за воровство 39-летний тверичанин.Он признался, что ладонью открыл щеколду калитки и с веранды бани украл два самовара и электропровода.Сказал, что сдал похищенное в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил. Пресс-служба УМВД по Тверской области сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.