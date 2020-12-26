В селе Ильинское построено 1,9 км водопровода, в Устиново – 2 км. Также выполнены мероприятия по водоочистке и водоподготовке. В частности, открыты станции водоочистки и водоподготовки. Об этом сообщило областное правительство.Сделано это было в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Выделялись деньги из федерального, областного и местного бюджетов.Новая государственная программа стартовала в России с 2020 года. Об участии Тверской области в ней еще в декабре 2019 года по итогам заседания Госсовета РФ сообщил губернатор Игорь Руденя.