В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 26 декабря 2020 года, 239 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21082 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 26 декабря 16446 человек (+421 человек за последние сутки).Изолированы 4192 граждан, умерли 444 человек.Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 26 декабря выявлено 6771 случаев ковида.Также в лидерах:Конаковский район - 1533,Ржев - 1345,Вышневолоцкий городской округ - 1271,Торжок - 1047,Кимры - 969,Калининский район - 842,Бологовский район - 534,Осташковский городской округ - 531,Лихославльский район - 521.За весь период на коронавирус в регионе проведено 436150 лабораторных исследований тестов, в том числе за последние сутки - 4388.