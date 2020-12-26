Жительница Твери, народный художник России Людмила Юга в преддверии 500-летия со дня обретения мощей преподобного Макария Калязинского создала 10 посвященных ему миниатюр. Преподобный Макарий основал Троицкий Макариевский монастырь в Калязине.Землю под устройство обители пожертвовал владелец этих земель, боярин Иван Коляга (от его прозвища, возможно, произошло название подмонастырского города).Несколько веков Троицкий Макарьев монастырь был местом паломничества русских царей,Обитель закрыли большевики в начале 1920 года. Как и вся старая часть Калязина, монастырь был затоплен при создании в 1940 году Угличского водохранилища.Людмила Юга создала посвященные преподобному Макарию Калязинскому к 500-летию со дня обретения мощей святого.В древнерусской книжности имеется лишь одно изображение обретения мощей калязинского святого в 1521 году.