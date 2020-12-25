По подозрению в изготовлении и сбыте синтетического наркотика был задержан 36-летний житель Твери. Нарколабораторию мужчина содержал в одном из гаражей.При попытке сбыта очередной партии готового наркотика подозреваемого задержали при поддержке бойцов отряда специального назначения \\"Гром\\" УНК УМВД России по Тверской области.При осмотре гаража полицейские обнаружили и изъяли более 1 кг наркотического средства, прекурсоры и оборудование. Наркотики подозреваемый сбывал посредством закладок.Следователем следственного управления УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту розит пожизненное лишение свободы. Он водворен в изолятор временного содержания.