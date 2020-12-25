Хэппи эндом завершилась грустная история конаковского бомжа дяди Саши, которого в снежный ноябрьский день нашли замерзающим на автобусной остановке.У мужчины не было денег, жилья, документов. Он принял свою судьбу и уже не ждал чуда. Но чудо произошло. Две девушки помогли дяде Саше: сняли комнату в общежитии, привезли продукты и восстановили документы.22 декабря Александр Жук получил паспорт. Нашлось и постоянное жилье. Приютить мужчину согласились монахи Ниловой Пустыни. Об этом сообщает ТИА.В общей сложности девушки собрали для дяди Саши около 100 тысяч рублей. Помогали неравнодушные граждане. Теперь по паспорту ему можно открыть счет в банке и положить туда сбережения.Сан Саныча уже отвезли в Осташков, вместе с вещами и лекарствами. Теперь без крыши над головой он не останется.