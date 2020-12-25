Почта в Тверской области в праздничные выходные будет работать по особому графику.31 декабря для почтовых отделений рабочий день, но закончится он на час раньше обычного.1, 2 и 7 января - выходные дни. Отделения будут закрыты, письма и газеты в эти дни почтальоны доставлять не будут.А с 3 по 6, и 8 по 10 января все почтовые отделения работают как обычно, согласно стандартному расписанию.График доставки почтальонами пенсий можно изучить в Справочнике \\"КП\\"-Тверь\\".Уточнить график работы почтовых отделений или найти на ближайшее открытое отделение можно на сайте.