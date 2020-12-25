1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии. Это пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.Пенсии увеличатся на 6,3%. Средний размер страховой пенсии в Тверской области вырастет на 1014 рублей и составит 17 160 рублей.В Тверской области страховые пенсии получают 301 тысяча неработающих пенсионеров. Идти в Пенсионный фонд и ничего оформлять им не надо. Пенсии повысят автоматически.С графиком выплат пенсий в новогодние праздники, можно познакомиться в справочнике \\"КП\\"-Тверь\\".