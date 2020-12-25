В ближайшие выходные 26-27 декабря на территории Тверской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщат Тверской гидрометцентр. Ожидаются: понижение среднесуточных температур, мокрый снег, местами гололедные явления и усиление ветра до 12 метров в секунду.- В связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия на территории Верхневолжья ГУ МЧС России по Тверской области и подчиненные подразделения до завершения прохождения циклона функционируют в усиленном режиме, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Развернут оперативный штаб по контролю за обстановкой, осуществляется контроль за дорожной обстановкой на федеральных трассах и региональных автодорогах.Спасатели настоятельно рекомендует гражданам быть внимательнее и соблюдать меры безопасности. В случае возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо,- теплоснабжении звоните по телефону 101 или 112.