В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 25 декабря 2020 года, 236 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 20843 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 25 декабря 16025 человек (+535 за сутки).Изолированы 4377 человек (-302 за сутки), умерл 441 человек (+3 за сутки).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 25 декабря выявлено 6713 случаев ковида, за последние сутки - 69 случая.Также в лидерах:Конаковский район 1527 (+27)Ржев 1337 (+6)Вышневолоцкий городской округ 1265 (+18)Торжок 1028 (+10)За весь период на коронавирус в регионе проведено 431 762 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4 482.