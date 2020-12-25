Сообщение о безвестном исчезновении 15-летнего Александра Лукашевич поступило в СУ СК РФ по Тверской области 25 декабря. Подросток не выходит на связь с 23 декабря.Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.Следователи и полицейские выезжали по месту последнего пребывания подростка. Организованы поиски пропавшего.Всех, кому известно о его месте пребывания, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.