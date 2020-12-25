В предстоящие выходные с 25 по 27 декабря Госавтоинспекция Тверской области проведет профилактическое мероприятие \\"Контроль трезвости\\".На региональных автодорогах водителей проверят на предмет выявления признаков состояния опьянения. Госавтоинспекция Тверской области просит жителей сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, передав информацию по телефонам дежурной части: \\"02\\" или \\"102\\".За 11 месяцев 2020 года по вине водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения зарегистрировано 265 ДТП, в которых 46 человек погибли и 357 получили различные травмы.