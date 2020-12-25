с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. – выходные днис 11.01.2021 г. – по основному графикуПо вопросам начислений и оплаты за услуги горячего водоснабжения и отопления компания ответит в рабочие дни с 11.12.2021 в ЦОК и по многоканальному телефону 78-00-28 , так же вопросы можно писать на сайте и на электронную почту tvr@tvgen.ru.Платежи за услуги теплоснабжения можно осуществлять через личный кабинет ООО «ЕРКЦ», с 4 по 6 и с 8 по 9 января 2021 года в отделениях Почты России, либо через другие платежные системы онлайн.В связи с переносом рабочего дня с 31 декабря 2020 года на 26 декабря 2020 года ЦОК работает 26.12.2020 с 8:00 до 16:00 часов.