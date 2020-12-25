25 декабря в центре областной столицы на площади князя Михаила Тверского губернатор Игорь Руденя вручал ключи от выстроившихся там же машин. В регион прибыли 33 автобуса для школ, 12 спецмашин для подразделений МЧС, минивэн с мобильной лабораторией детского технопарка «Кванториум», а также семь микроавтобусов «Соболь» для многодетных семей.Кстати, вручение машин многодетным парам - новая мера поддержки для семей с пятью и более детьми. Она введена в 2020 году по инициативе губернатора.Также впервые автомобили вручены победителю и призёру регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Победителем и обладателем пассажирского микроавтобуса CITROEN Space Tourer стала семья Ренца из Бологовского района. У Павла и Анастасии из деревни Будущее трое детей.- Наша деревня расположена удаленно от детского сада, магазинов, больницы, и подарок нам очень пригодится, сказала Анастасия Ренца.Второе место и автомобиль Lada Niva получила семья Куликовых из Осташкова. У Максима и Олеси тоже трое ребятишек.При федеральной поддержке регион продолжает обновление школьного автопарка. Сегодня 33 автобуса переданы для 33 школ в 25 муниципальных образованиях области. Это 6 машин Форд, 23 ПАЗа и 4 Газели. На всех автобусах установлены цифровые тахографы, и система ГЛОНАСС, позволяющая следить за движением автобусов в режиме онлайн. Техника оснащена дозаторами антисептиков.