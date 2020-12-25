В Твери сотрудники полиции совместно с угрозыском и следователями задержали троих горожан, которых подозревают в сбыте огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов арестован, двое других под подпиской о невыезде.По версии правоохранительных органов, 16 декабря молодые люди пытались продать нестандартное гладкоствольное оружие тем, кто участвовал в оперативно-розыскном мероприятии. Во время акта купли-продажи на место прибыла полиция. В автомобиле злоумышленников нашли охотничье ружье, комплектующие и части патронов для ручной сборки.Криминалисты выяснили, что оружие пригодно для стрельбы.В отделении полиции продавцы во всем признались. Один из них на тот момент был младше 18 лет.Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.