Приказом Министерства здравоохранения Тверской области от 24.12.2020 № 926 в регионе определен график работы медицинских учреждений на новогодние праздники.Поликлиники и женские консультации будут открыты 3, 6 и 9 января с 09:00 до 15:00. Вызвать врача на дом в эти дни возможно до 12:00.В стационарах больниц 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 января будет работать дежурная смена медиков (по графику выходного дня). Врачебные обходы, прием и выписка пациентов, другие процедуры запланированы на 3, 6 и 9 января (по графику субботнего дня).Травмпункты работают круглосуточно, по графику:1, 4, 6 и 8 января - травмпункт в первой городской больнице (Беляковский пер., 9);31 декабря, 3,7,10 января – травмпункт городской больницы №6 (Орджоникидзе, 34);2,5,9 января – травмпункт больницы №7 (Петербургское ш., 76, корп. 1).В стоматологических клиниках пациентов будут принимать с 08:00 до 14:00:4, 8 января - стоматология № 1 (Бакунина, 33);4, 6, 8 января - стоматкабинет городской больницы № 6 (Орджоникидзе, 34);6, 9 января - стоматология № 2 (Коробкова, 4);5, 9 января - стоматология № 3 (Комсомольский пр-т, 10);9 января - областная стоматологическая поликлиника (Орджоникидзе, 47);6, 9 января - детская стоматология (просп. Чайковского, 24/2Б);В экстренных и неотложных случаях круглосуточную помощь (ежедневно) оказывает челюстно-лицевое отделение горбольницы №1 (Софьи Перовской, 48а).