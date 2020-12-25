В детском саду №12 в городе Торжке Тверской области заменят оконные блоки. Об этом 25 декабря губернатора Игоря Руденю попросила мама ходящего в этот детсад ребенка Юлия Ершова.Она обратилась к главе региона, попав к нему на прием граждан.Юлия также попросила также отремонтировать ограждение по периметру детского сада.Игорь Руденя отреагировал положительно и сказал, что замена окон и ремонт ограждения будут включены в план на 2021 год.Как сообщило областное правительство, в этом году \\"улучшена материально-техническая база 37 детсадов в 21 муниципальном образовании\\". На это было выделено 50,1 млн рублей.