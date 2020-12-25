24 декабря 2020 года в Твери ушла из жизни учитель начальных классов высшей квалификационной категории, заместитель директора по УВР школы №3 Людмила Куриленко. Некролог появился на сайте школы.Людмила Львовна работала в школе с 1991 года. Была награждена Почетной грамотой Министерства образования Тверской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерацией, являлась финалистом городского конкурса педагогического мастерства (2004 г.).- Неравнодушный педагог, пользующийся уважением у своих коллег, учащихся и их родителей, - вспоминают о ней коллеги.Педагогический коллектив глубоко скорбит о тяжёлой и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Львовны Куриленко.