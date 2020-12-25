Сообщение о пожаре в деревянном доме в поселке Жарковский поступило в СУ СК Р по Тверской области 25 декабря. Следователям стало известно, что в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело пожилой женщины с термическими повреждениями.По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.Установлено, что женщина проживала одна.Следователи вместе с полицейскими осмотрели место происшествия. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. Точную причину смерти погибшей также установит экспертиза.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.