В прокуратуру Западнодвинского района пожаловались жители деревни Вировское. Граждане сообщили о несанкционированном складированим древесины в полосе отвода автомобильной дороги Западная Двина-Шишово-Вировское.Установлено, что летом 2020 года индивидуальный предприниматель разрабатывал лесосеку вблизи дороги и складировал поблизости древесину.По результатам проверки прокурором района в отношении коммерсанта вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначен штраф.Нарушения устранены.