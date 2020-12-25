Авария произошла утром, 25 декабря, на Петербургском шоссе в Твери. Рейсовый автобус Тверь-Андреаполь столкнулся с автомобилем \\"Ниссан Альмера\\", который выезжал с парковки задним ходом.Как уточнили в региональном УГИБДД, водитель автобуса попытался избежать столкновения, принял вправо и врезался в припаркованный \\"Ленд-Ровер\\", тот - в \\"Ниссан\\", \\"Ниссан\\" - в \\"Шевроле\\".В результате ДТП пострадала женщина-водитель \\"Ниссана\\". На момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров. Они травм не получили и после аварии ушли.