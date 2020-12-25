В полицию обратилась 48-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что у нее похитили 5 640 000 рублей.Потерпевшей позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированном списании средств.Женщина оформила новую карту и перевела на нее деньги, а потом обратилась в полицию.В ходе розыска личность подозреваемого в мошенничестве была установлена. Им оказался 21-летний житель Республики Бурятия. По статье \\"Мошенничество\\" фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.