Суд признал виновным 36-летнего жителя Бологое в том, что он разрешал у себя дома наркоманам принимать запрещенные средства. Наркопритон работал систематически. Обвиняемого приговорили к условному сроку.Следователи установили, что с марта по июль мужчина из Бологое, который сам принимает наркотики, предоставлял свою квартиру наркозависимым, чтобы они могли употребить дозу. В качестве платы шли еда и алкоголь.Суд назначил бологовцу наказания в виде года условного срока.Приговор пока не вступил в законную силу.