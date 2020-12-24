На большой пресс-конференции 24 декабря губернатору Игорю Рудене задали вопрос о древней чудотворной иконе Божьей Матери с младенцем Иисусом, которая издревле и долгие годы хранилась в храме Торопца.По одной версии, ее оставила в городе супруга князя Александра Heвскогo полоцкая княжна Александра Брячаславна. Князь женился на ней именно в Торопце в 1239 году.По торопецкому преданию, образ получил отождествление с чтимой Корсунской иконой, хотя имеет с ней различную иконографию. Однако и за торопецкой иконой осталось название Корсунская.До 1920-х годов икона хранилась в торопецком соборе, затем в местном краеведческом музее. В 1936-ом была передана в Русский музей в Ленинграде. А в 2009 году министерство культуры РФ приняло решение о временной передаче иконы Русской православной церкви и сейчас образ находится в храме Александра Невского в Подмосковье.- В ближайшее время мы определим порядок передачи иконы. Мы предпримем максимальные усилия, чтобы икону вернуть в Торопец, - сказал Игорь Руденя.Также губернатор высказался за воссоздание в Торопце деревянной часовни, где проходило венчание Александра Невского.