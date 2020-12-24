Тверские следователи проверили информацию, которую озвучили на большой пресс-конференции Президента России, по поводу невыплат врачам, работающим с больными ковидом. Принято процессуальное решение. Информацию передали в военный следственный отдел.Главе государства во время ежегодного общения со СМИ сообщили, что некоторые врачи в Тверской области не получили положенные компенсации за лечение больных коронавирусом. Следственный комитет мгновенно начал проверку.Установили, что финансовая помощь не дошла работникам Тверского военного госпиталя. Деньги не поступили 24 медикам.Сотрудники областного Следственного комитета передали информацию военным следователям по Тверскому гарнизону.