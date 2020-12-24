Тверские призывники, отправившиеся служить в Москву, в президентский полк, получили благословение. Напутствие им дал представитель Отдела Тверской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Вячеслав Булойчик.Произнеся напутственное слово и благословив новобранцев, священник вручил каждому из них небольшие иконы Спасителя, содержащие Псалом 90 на обратной стороне, сообщает Тверская епархия.Напомним, торжественная церемония отправки десяти призывников из Тверской области в Президентский полк состоялась в День освобождения Калинина,16 декабря.