Знаменитое ледовое шоу Татьяны Навки \\"Аленький цветочек\\" состоялось в Твери. Шоу нашумевшее и популярное, его показывают уже несколько лет. Но честь увидеть театр на льду за пределами Москвы впервые выпал именно Твери.На представление 24 января во Дворец спорта \\"Бдилейный\\" пригласили особенных зрителей: детей из многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья, дети медиков \\"красной зоны\\" и социальных работников-вахтовиков. \\"Проходки\\" на \\"Аленький цветочек\\" получили также наши юные таланты - победители и призеры конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований.Перед ребятами выступили звезды фигурного катания - Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Виктор Петренко, Александр Энберт, Максим Ковтун, Юко Кавагути, Филип Уоррен. Приехала и сама чемпионка мира, России и Европы, Олимпийская чемпионка и заслуженный тренер Татьяна Навка.Ледовые представления в Твери вошли в традицию. В прошлом году на тверском льду представили шоу Навки \\"Руслан и Людмила\\". А в 2018-м у нас состоялись детский спектакль \\"Новые Бременские музыканты на льду\\" и программа \\"Вместе и навсегда\\".