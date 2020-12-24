Мониторить цены на продукты в регионе продолжает Тверьстат. За неделю с 15 по 21 декабря в Тверской области больше всего подорожали макароны, морковь и маргарин.Макароны подскочили в цене сразу на 6,7%, за килограмм спагетти или \\"рожков\\" в магазинах в среднем просят 87 рублей 12 копеек. Морковка прибавила 4,5% (27 рублей 23 копейки за кило). Маргарин подорожал на 3,4% (140 рублей 45 копеек за килограмм).Чуть менее, но выросли цены также на черный чай, яйца, рис, рыбу, полукопченую колбасу, карамель.Подешевело за неделю больше всего подсолнечное масло, о котором в последнее время говорили только в контексте роста цен. Масло скинуло 2,7%. Сахар, который за последние 12 месяцев (с октября 2019 по октябрь 2020) подорожал на 54%, за последнюю неделю тоже подешевел. Но, конечно, не столь существенно - на 2,6%.