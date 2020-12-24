В Тверской области завершились поиски пропавшего 14-летнего жителя Лихославля. Ранее по факту пропажи несовершеннолетнего Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка. Сообщалось, что 23 декабря ребенок не вернулся домой из Твери.- В настоящее время несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. В ближайшее время его опросит следователь СК с целью установления всех обстоятельств его исчезновения, - собщили в пресс-службе регионального СКР.По итогам проверки будет принято процессуальное решение.