Тверской областной суд вынес приговор двум убийцам таксиста, один из которых признан невменяемым. Первый отправится на 17 лет в колонию строгого режима, а второй – на принудительное лечение в психической больнице закрытого типа. Преступление произошло в августе 2019 года.Следствие установило, что 3 августа 2019 года двое мужчин приехали на такси в поселок Заволжский. Пассажиры попросили водителя остановиться на обочине. Один из них схватил таксиста за шею, а другой нанес четыре удара ножом в живот. Раненый скончался на месте. Затем приятели выволокли тело из машины, бросили в траву и уехали на машине. Автомобиль затем они продали, а деньги поделили.Это дело вызвало общественный резонанс. Вначале было мало улик, но подозреваемых удалось задержать «по горячим следам». Прошло несколько судебных и медицинских экспертиз.Выяснилось, что один из злоумышленников страдает хроническим психическим заболеванием. Его дело рассматривали в отдельном порядке. Втором – в общем.