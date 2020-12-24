Сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего жителя Лихославля Станислава Сизова поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области.Известно, что 23 декабря мальчик находился в Твери, но домой не вернулся. Его местонахождение неизвестно, телефон недоступен.- По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.По месту последнего пребывания мальчика выехала следственная группа.Всех, кому известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.