Сводный отряд УМВД России по Тверской области вернулся из командировки на Северный Кавказ.С июня 2020 года участковые уполномоченные, сотрудники УУР, дознаватели, инспекторы ДПС, ППС, кинологи, эксперты-криминалисты, оперативные сотрудники несли службу по охране конституционного порядка и безопасности граждан на территории Северо-Кавказского региона.Отряд вернулся из командировки в полном составе. На торжественном построении начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Пётр Пырх выразил благодарность полицейским за образцовое выполнение служебного долга, профессионализм и ответственность.Отличившихся в службе поощрили грамотами и благодарностями. После командировки они отправятся в отпуск, а затем продолжат службу в своих подразделениях.На смену прибывшим сотрудникам на Севреный Кавказ отправился очередной сводный отряд тверских полицейских.