На пресс-конференции по итогам 2020 года, которая состоялась 24 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя поделился своими планами на Новый год.- Буду отмечать в кругу семьи, если работа позволит. Желаю гражданам, чтобы пандемия прошла, чтоб у нас в регионе улучшилась демография. И у всех было больше положительных эмоций в Новом году, - сказал в завершении мероприятия глава региона.Напомним, что у тверского губернатора три сына и две дочери. Пятый ребенок у Игоря Рудени родился летом 2020 года. Девочку назвали Мария.