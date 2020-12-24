24 декабря на прес-конференции по итогам 2020 года губернатор Тверской области Игорь Руденя, отвечая на вопрос директора, главного редактора радио \\"КП\\"-Тверь\\" Игоря Аксенова об ужесточении мер в связи с коронавирусом, отметил, что дополнительных ограничений в Тверской области вводить не планируется.- Стараемся соблюдать все меры предосторожности. У людей есть возможность отдохнуть в праздники, а предпринимателям надо дать возможность заработать. Если ужесточим, оставим людей без средств к существованию, - отметил глава региона.И уточнил, что предприниматели должны соблюдать все требования и обеспечить необходимый санитарный режим. Губернатор надеется на отвественность хозяев гостиниц, кофе, ресторанов и других обьектов индустрии гостеприимства.Также Игорь Руденя ответил на вопрос про новогодние каникулы для детей.- Пока все учатся и отдыхают в нормальном режиме. Как положено дети вернутся в школу. Мы следим за ситуацией и ничего закрывать не планируем, - заверил губернатор.